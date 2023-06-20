Кандидатом от «Единой России» на выборах новосибирского губернатора стал Андрей Травников

Конференция новосибирского регионального отделения «Единой России» (РО ЕР) выдвинула кандидатом в губернаторы Новосибирской области действующего главу региона Андрея Травникова. Конференция состоялась 20 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО

В предварительном голосовании приняли участие четверо претендентов. Помимо господина Травникова это ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Наталья Багрова, депутат горсовета Новосибирска Игорь Титаренко и бывший министр труда и социального развития региона, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №34» Ярослав Фролов.

По данным пресс-службы РО ЕР, за кандидатуру губернатора было подано 172 голоса, за всех остальных претендентов вместе взятых – 10.

«Мы вступаем в выборный цикл. Сегодня идет специальная военная операция и поддержка власти необходима как никогда»,– заявил в ходе конференции спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Андрей Травников первый раз был избран новосибирским губернатором в сентябре 2018 года. Тогда он набрал 64,5% голосов.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в губернаторской избирательной кампании в Новосибирской области намерены участвовать также КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Коммунисты России». Выборы состоятся в сентябре 2023 года.

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Валерий Лавский