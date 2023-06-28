Пять человек подали документы для участия в выборах новосибирского губернатора

Не более пяти кандидатов примут участие в выборах губернатора Новосибирской области, которые состоятся 10 сентября. Региональная избирательная комиссия 28 июня завершила прием документов от претендентов, выдвинутых на этот пост политическими партиями.

В числе кандидатов первый секретарь регионального отделения «Коммунистов России» Андрей Щукин, вице-спикер новосибирского горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат законодательного собрания региона Роман Яковлев (КПРФ), гендиректор торгово-развлекательного центра «Эдем» (ООО «Эдем») Владислав Плотников («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и действующий губернатор Андрей Травников («Единая Россия»).

По данным облизбиркома, им предстоит собрать подписи муниципальных депутатов и избранных глав для преодоления муниципального фильтра. Всего 257 подписей (максимум 269), включая 50 (максимум 52) «второго уровня». Прием документов на регистрацию стартует 16 июля.

Губернаторские выборы пройдут в течение трех дней – с 8 по 10 сентября. Помимо традиционного способа волеизъявления будет использовано дистанционное электронное голосование.

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Валерий Лавский