Минобороны РФ: Крым пытались атаковать 17 беспилотников

Ночью 24 июля объекты Крыма пытались атаковать 17 беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ. 11 из них упали в акватории Черного моря, еще три — на территории полуострова. Еще три беспилотника уничтожили средствами ПВО.

Несколько беспилотников попали в склад боеприпасов. Из-за этого там произошел пожар. Жителей сел в радиусе 5 км от возгорания склада эвакуируют в ПВР.

Татьяна Ручкина

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