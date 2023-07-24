Над Крымом сбили 11 беспилотников, несколько попало в склад боеприпасов

В небе над Крымом силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 11 беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что БПЛА попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе. По данным Telegram-канала «112», по складу в поселке Вольный ударили три ракеты. После этого там начался пожар. Также обломками беспилотника повредился частный дом в Кировском районе.

«Все профильные службы работают на местах. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— отметил Сергей Аксенов.

Его советник Олег Крючков сообщил, что на месте работает вице-премьер Игорь Михайличенко. Там организовали оперативный штаб.

Татьяна Ручкина

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