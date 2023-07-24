В Крыму эвакуируют жителей сел в радиусе 5 км от возгорания склада боеприпасов

Жителей сел, находящихся в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе, эвакуируют в пункты временного размещения. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, по предварительной информации, пострадавших нет.

Утром 24 июля на Крым была совершена попытка атаки 11 беспилотников. Еще несколько попали в склад боеприпасов, после чего там начался пожар.

В целях безопасности после атаки было приостановлено движение по железной дороге и автотрассе Джанкой — Симферополь. Крымский перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» отмечает, что из-за ЧП в районе перегона Джанкой — Урожайная в целях безопасности приостановлено железнодорожное движение. Из-за этого возможны изменения в расписании движения поездов «Таврия».

Татьяна Ручкина

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