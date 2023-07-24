После атаки 11 БПЛА в Крыму приостановили движение по железной дороге и трассе

В Джанкойском районе Крыма после попытки атаки 11 беспилотников в целях безопасности приостановили движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах Министерства транспорта Республики Крым»,— уточнил глава Крыма.

Утром 24 июля в Крыму силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 11 беспилотников. Еще несколько попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе. В соцсетях сообщают, что там начался пожар.

Татьяна Ручкина

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