«Трансмашхолдинг» поставит двигатели для АЭС в Египте

Гендиректор российского производителя пассажирских вагонов «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Кирилл Липа сообщил, что компания поставит двигатели для египетской атомной электростанции в Эль-Дабаа. Поставки ожидаются с 2025 по 2027 годы.

«Буквально на днях состоялось довольно значимое событие — мы приступили к реализации контракта по поставке двигателей производства "Коломенского завода" для египетской атомной станции в Эль-Дабаа»,— сообщил «РИА Новости» господин Липа.

Он рассказал, что совместно с «Росатомом» ТМХ развивает партнерство, включающее в себя АЭС и подвижный состав, в Турции, Венгрии, Египте и в странах Африки. В рамках проекта в Эль-Дабаа ТМХ планирует привлечь локальных поставщиков.

Техника ТМХ эксплуатируется в более чем 35 странах мира. В частности, поставляются магистральные и маневровые тепловозы в Монголию, поезда метро в Азербайджан и Узбекистан, пассажирские вагоны в Узбекистан. Египет в числе новых для компании рынков.

Лусине Баласян