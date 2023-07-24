Обещать — значит жениться

Минэкономики предлагает повысить работоспособность корпоративных договоров между партнерами по бизнесу. Сделать это ведомство рассчитывает за счет жесткого ограничения возможности снижения сумм неустоек при их нарушении, а также за счет судебного признания акционера голосовавшим согласно договору, а не вопреки ему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проекты изменений в Гражданский кодекс, законы об АО и ООО, предусматривающие донастройку механизма корпоративных контрактов. Такие соглашения заключаются между партнерами по бизнесу, чтобы закрепить договоренности (например, о голосовании или распоряжении акциями) и избежать конфликтов, но нередко носят номинальный характер. В связи с этим Минэкономики разрабатывает дополнительные гарантии их исполнения — первая попытка была предпринята в 2021 году (см. “Ъ” от 3 ноября).

Ключевое новшество, привнесенное в проект за это время,— закрепление возможности непубличного общества быть стороной соглашения. Как пояснил “Ъ” первый заместитель главы Минэкономики Илья Торосов, так учтены предложения бизнеса — «общество сможет получить дополнительные права и обязанности в соответствии с целями компании, например обязательное предоставление каких-либо документов акционерам». По его словам, изменения «достаточно востребованы деловым сообществом, а их применение будет способствовать развитию корпоративной деятельности компаний на рынке».

В целом концепция осталась прежней: для повышения исполнимости корпоративных договоров планируется довольно жестко ограничить возможность снижения установленной ими неустойки как основной меры ответственности за нарушение договоренностей. Сейчас, поясняют в ведомстве, порядок оспаривания размера неустойки не создает у сторон соглашения уверенности в наступлении «предсказуемых и разумно ожидаемых» последствий нарушения условий. По проекту, уменьшение не допускается, если только не будет доказано, что при согласовании размера неустойки другая сторона действовала недобросовестно: взыскание штрафа может привести к получению ею большей выгоды, чем она получила бы при выполнении контрагентом условий договора.

С этой же целью закрепляются последствия несоблюдения договоренностей о голосовании — предлагается в судебном порядке признавать такой голос недействительным или пересчитывать его в результатах голосования как поданный в соответствии с договором. Закрепить в законе уровне предлагается и механизм опционов в рамках соглашений — речь о совместной продаже акций, когда одна сторона может присоединиться к продаже акций третьему лицу, инициированной партнером (tag-along), или же понуждении к продаже (продающий акционер требует партнера присоединиться к продаже, drag-along).

Часть предложений Минэкономики закрепляет уже действующие механизмы, например опционы уже применяются в корпоративных соглашениях, отмечает управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. Также, несмотря на отсутствие в законодательстве прямого дозволения, добавляет старший юрист юрфирмы Better Chance Валериан Мамагеишвили, компания нередко уже становится стороной корпоративного договора, впрочем, это нововведение он называет решением спорного вопроса. Среди проблем, которые действительно требуют урегулирования, старший юрист BGP Litigation Екатерина Баранова отмечает неисполнение обязанности по голосованию определенным образом — сейчас нет возможности понудить контрагента к ее исполнению. Впрочем, предупреждает управляющий партнер «ПБ Лигал» Александр Панин, в случаях «замены» голоса важно соблюдать баланс интересов, «судебная практика должна будет избегать механического применения этого положения, поскольку иначе интересы участников, не заключавших корпоративный договор, могут быть ущемлены».

Евгения Крючкова