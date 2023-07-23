Пресс-служба губернатора Херсонской области сообщила о покушении ВСУ на мэра Алешек

Пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил ТАСС, что вооруженные силы Украины ударили ракетой HIMARS по дому мэра города Алешки Георгия Журавко. Господин Журавко не пострадал, поскольку в момент удара не находился в здании, добавил пресс-секретарь.

«ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS»,— сказал господин Василенко.

15 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на него было совершено покушение 9 июня. По его словам, для этого было выпущено «более десяти высокоточных английских ракет» по местам его предполагаемого местонахождения.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов