Сальдо заявил о покушении на него со стороны Украины 9 июня

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что 9 июня украинские военные «устроили на него охоту» и вели обстрелы по местам его предполагаемого нахождения. По его словам, было выпущено «более десяти высокоточных английских ракет».

«При этом пострадали мирные жители. Были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке»,— сказал господин Сальдо в видеообращении, опубликованном в Telegram. Другие подробности он не привел.

Он уверяет, что покушение организовали по приказу главы главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Источник «РИА Новости» утверждал, что господин Буданов получил тяжелое ранение при российском ударе 29 мая и сейчас находится в военном госпитале в Берлине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер