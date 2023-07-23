Водителя Porsche, спровоцировавшего погоню со стрельбой в Екатеринбурге, арестовали на 15 суток

Кировский райсуд Екатеринбурга на 15 суток арестовал водителя Porsche Cayenne, который утром 22 июля при попытке скрыться от нарядов ДПС протаранил три патрульных автомобиля и пять гражданских машин. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, задержанный допустил 14 нарушений правил дорожного движения. В отношении него составили 13 протоколов и одно постановление. В его крови были обнаружили наркотические вещества.

Напомним, инцидент произошел около 04:20 утра. Наряд ДПС во время движения по ул. Малышева увидел, как водитель Porsche проехал перекресток на красный сигнал светофора. На требования остановиться мужчина не реагировал, началась погоня, в ходе которой сотрудники полиции начали стрелять. По словам одного из местных жителей, было слышно около 20 выстрелов.

В конце июня на трассе Екатеринбург — Серов сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали наркодилера, который устроили ДТП с грузовиком. Позже полиция выявила вторую группу наркосбытчиков, которая приехала в Нижний Тагил из Москвы за оптовой партией наркотика. Всего у двух групп полиция изъяла 192 свертка с наркотиками общей массой в 200 гр.

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