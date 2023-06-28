В Свердловской области задержали две группы наркодилеров, один из поставщиков устроил ДТП с грузовиком на трассе

На трассе Екатеринбург — Серов сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали наркодилера, который устроили ДТП с грузовиком, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-группе нижнетагильского МУ МВД. Позже полиция выявила вторую группу наркосбытчиков, которая приехала в Нижний Тагил из Москвы за оптовой партией наркотика. Всего у двух групп полиция изъяла 192 свертка с наркотиками общей массой в 200 гр.

По данным МВД, задержанный на трассе Екатеринбург — Серов наркодилер ехал на машине Ford Focus. 37-летний пермяк столкнулся с грузовиком, из-за чего легковая машина попала в кювет. ДТП обошлось без пострадавших. По словам инспекторов ДПС, виновник аварии вел себя подозрительно и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

«В какой-то момент мужчина неожиданно предпринял попытку убежать, при этом у него из одежды выпали характерные свертки, обмотанные изолентой»,— сказано в сообщении. Из машины наркодилера полиция изъяла 49 свертков с метилэфедроном, которые он планировал распространять в тайниках в Кушве (Свердловская область).

Наркополицейские установили, что наркодилер, попавший в ДТП, работал в паре с 26-летним мужчиной, который находился в их съемной квартире в Нижнем Тагиле, где его и задержали. Во время осмотра квартиры полицейские нашли еще 61 сверток с «кристаллообразным веществом» и пищевой контейнер с этой же смесью. Эту партию преступники планировали распространить на территории Верхней Салды.

Также в Нижний Тагил из Москвы, «где состоят на миграционном учете», приехали 20-летний молодой человек и 21-летняя девушка. Девушка, с «характерным для закладчицы поведением», была задержана, в ее сумке нашли 30 свертков с наркотиком и еще восемь в кармане жилетки. В съемном жилье полиция задержала и ее друга. «До задержания пара успела побывать в Карпинске и Серове. Очередная партия запрещенных веществ предназначалась потребителям Нижнего Тагила»,— добавили в полиции. Их тайник находился на ул. Вязовской, где были изъяты 44 свертка.

Все фигуранты находятся под стражей. Следствием Нижнего Тагила возбуждены уголовные дела по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. По данным МВД, всего с начала 2023 года сотрудниками полиции Нижнего Тагила изъято более 3 кг наркотиков, выявлено 94 преступления, связанных с незаконным сбытом.

Напомним, в Свердловской области наблюдаются около 7 тыс. больных наркоманией. На учете с диагнозом наркомания, по данным прошлого года, — 56 детей старше 15-летнего возраста. Два года назад их насчитывалось 37.

Полина Хабарова

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