В Екатеринбурге Porsche Cayenne во время погони со стрельбой протаранил несколько машин

В Екатеринбурге водитель Porsche Cayenne врезался в несколько припаркованных автомобилей при попытке скрыться от полиции. Инцидент произошел во дворе на улице Блюхера, 48 утром 22 июля, сообщает e1.ru.

Один и местных жителей записал произошедшее на камеру. На записи видно, как иномарка сначала врезается в полицейскую машину, а потом задевает несколько припаркованных. Сотрудники полиции начали бежать за Porsche и стрелять. По словам местного жителя, было слышно около 20 выстрелов. О причинах погони пока не сообщается. Водителя иномарки задержали.

Ранее в Верхнепышминском районе (Свердловская область) водитель грузового фургона «Исудзу» выехал на правую обочину и врезался в «Ситроен», «Мерседес» и «Опель», а также сбил трех пешеходов.

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