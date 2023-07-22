Депутат Госдумы Бородай попал под обстрел в зоне военной операции

Депутат Государственной думы и глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай вчера, 21 июля, попал под обстрел в зоне проведения военной операции на Украине. Депутат не пострадал, ранены два сопровождавших его офицера, сообщается в Telegram-канале СДД.

«Вчера машина командира георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса, главы МОО СДД, депутата Государственной думы при выезде с передовых позиций одного из батальонов попала под артобстрел. Комбриг не пострадал, ранены два офицера штаба бригады»,— говорится в заявлении Союза добровольцев Донбасса.

СДД уточнил, что машина с депутатом была обстреляна при выезде с позиций, находящихся на южном фланге бахмутской группировки.

7 ноября 2022 года автомобиль охраны Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области. О пострадавших не сообщалось. О том, что Александр Бородай отправится в зону боевых действий, стало известно 12 октября. Как утверждалось в пресс-службе партии «Единая Россия», в которой состоит депутат, господин Бородай имеет боевой опыт и «отстаивал независимость ДНР с 2014 года».

Эрдни Кагалтынов