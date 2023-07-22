В Монголии на границе с Россией нашли патоген бубонной чумы

У детеныша сурка, погибшего в монгольском аймаке (регионе) Завхан на границей с Россией, нашли бубонную чуму. Никто этой инфекцией пока не заразился, сообщила ТАСС начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав.

По ее словам, тело животного привезли 19 июля из поселения Эрдэнэхайрхан. «Бактериологические исследования по состоянию на 16:00 22 июля показали в пробах содержание патогена бубонной чумы»,— рассказала госпожа Роломжав. Местному населению и туристам запрещено охотиться на сурков и есть их мясо.

Завхан граничит с российской республикой Тува. В Монголии в общей сложности выявлены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. В зоне повышенного риска находятся западные регионы на границе России и Китая. 27 июня в Монголии был госпитализирован человек с подозрением на заражение бубонной чумой.

Лаура Кеффер