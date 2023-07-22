Суд запретил социал-демократам в Австрии обвинять Партию свободы в получении денег от РФ

Социал-демократическая партия Австрии (SPO) больше не может утверждать, что правая Австрийская партия свободы (FPO) «финансируется Кремлем». Соответствующее решение вынес Коммерческий суд Вены, сообщает Kronen Zeitung.

По данным издания, SPO настаивала, что члены Партии свободы могли получать средства за продвижение в парламенте снятия антироссийских санкций. После судебного иска со стороны FPO стороны договорились об урегулировании спора, и SPO должна опровергнуть свои заявления. Ответчик также обязан выплатить FPO €2788,96.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг говорил, что Россия всегда будет оставаться важной для Европы, и большинство европейских компаний продолжают работать в РФ. Министр отмечал, что власти Австрии сохраняют неформальный канал общения с Россией и выступают за продолжение диалога с ней. Он подчеркнул, что «Россия не исчезла с карты» и является крупнейшим географическим соседом Евросоюза, а также самой крупной ядерной державой.

Лаура Кеффер