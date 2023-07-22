Бизнесмен Шпигель возвращен в больницу при СИЗО после госпитализации во время судебного процесса

Предприниматель Борис Шпигель возвращен в больницу СИЗО-1 в Москве, сообщило столичное управление ФСИН. Накануне, 21 июля, его госпитализировали во время выездного заседания суда в следственном изоляторе из-за недомогания. Господин Шпигель обвиняется в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

УФСИН сообщило, что бизнесмен был возвращен в больницу при СИЗО после осмотра врачей в городской больнице. «Он продолжает проходить лечение. Шпигель находится под наблюдением врачей, состояние здоровья удовлетворительное»,— говорится в сообщении УФСИН (цитата по «РИА Новости»).

Борис Шпигель — бывший сенатор и владелец одного из крупнейших российских фармхолдингов, ему инкриминируется дача взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву вменяется получение взяток от экс-сенатора (ч. 6 ст. 290 УК), а также незаконное хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). Заседания суда проходят в СИЗО из-за состояния господина Шпигеля. Подсудимые не признали вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Суд в больнице долог».

Леонид Уварчев