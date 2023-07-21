На Ямале подростки стали на 41% меньше совершать преступления

В первом полугодии 2023 года подростки из Ямало-Ненецкого автономного округа стали (ЯНАО) на 41% меньше совершать преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД округа.

По данным МВД, количество совершенных в отношении подростков преступлений также снизилось на 10,5%. «Подростками не совершено ни одного преступления под воздействием алкоголя или наркотиков»,— сказано в сообщении.

Напомним, число депортированных мигрантов из ЯНАО в первом полугодии 2023 увеличилось на 63%. Также в округе на 77,8% увеличилось число погибших в ДТП. Однако число раненных в авариях снизилось на 17,4%, в том числе детей (-30,4%).

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте