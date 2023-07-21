В первом полугодии 2023 года на Ямале число погибших в ДТП увеличилось почти на 78%

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) число погибших в ДТП в первом полугодии 2023 года увеличилось на 77,8%. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД округа. Число раненных в авариях снизилось на 17,4%, в том числе детей (-30,4%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным МВД, в январе-июне 2023 года выявлено 860 случаев вождения в пьяном виде. Кроме того, возбуждено 114 (-10,2%) уголовных дел в отношении водителей, которые повторно управляли машиной в состоянии опьянения. Число аварий с участием нетрезвых водителей снизилось на 25,5%.

Как сообщили в МВД, раскрываемость особо тяжких преступлений увеличилась на 20,5% (составила 82,3%), средней тяжести — на 6,6% (55%), небольшой тяжести — 0,7% (72,2%). Кроме того, раскрыто 141 преступление прошлых лет (+12,8%).

Полина Хабарова

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