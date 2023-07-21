На Ямале за полгода число депортированных мигрантов увеличилось на 63%

Число депортированных мигрантов из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в первом полугодии 2023 увеличилось на 63%. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД округа.

По данным МВД, в январе-июне 2023 года было проведено 356 рейдов по местам концентрации мигрантов, было проверено около двух тыс. человек. Полицейские установили более 70 (+7,6%) фактов фиктивной регистрации и постановки на учет иностранных граждан.

Напомним, в первом полугодии 2023 года в ЯНАО число погибших в ДТП увеличилось на 77,8%. Однако число раненных в авариях снизилось на 17,4%, в том числе детей (-30,4%).

Полина Хабарова

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