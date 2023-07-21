Тиньков заявил о победе правды после снятия с него британских санкций

Бизнесмен Олег Тиньков впервые прокомментировал решение правительства Великобритании от 20 июля о снятии с него санкций. В сообщении в соцсети он заявил о победе правды и демократии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Тиньков в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Олег Тиньков в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Демократии, в отличие от диктаторских режимов, могут и умеют исправлять свои ошибки, так как у нас здесь работают суды, пресса и другие институты. И в конце концов правда побеждает, в отличие от автократии, где только один человек решает: прав ты или нет, сидеть тебе в тюрьме или на яхте»,— написал Тиньков в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

26 октября 2022 года господин Тиньков опубликовал справку о выходе из российского гражданства. 3 мая 2023 года он написал пост со строчками: «Прощай Россия. У меня не осталось ничего в России».

Олег Тиньков попал под санкции Великобритании 24 марта 2022 года. Основание — владение акциями Тинькофф-банка, работающего в «отрасли, имеющей стратегическое значение» для правительства РФ, и в этом статусе «участвовал в получении выгоды или поддержке правительства».

20 июля 2023 года управление британского Минфина объявило об исключении бизнесмена из санкционного списка. «Я не рожден жить в диктатуре и подлизывать вождю, как делают 90% моих бывших коллег. Стыдно за них… и… спасибо демократии»,— написал господин Тиньков сегодня, 21 июля, не уточнив, кого конкретно он имеет в виду.

В апреле 2022 года компания «Интеррос», которая принадлежит совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, купила у семьи господина Тинькова 35% TCS Group, которой принадлежат Тинькофф-банк и «Тинькофф Страхование».

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «“Он такой не один”».

Мария Федотова