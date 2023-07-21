Мэрия Ульяновска спилила живые тополя до окончания проверки СКР

В пятницу мэрия Ульяновска исполнила свои намерения по вырубке тополей в районе Авиастроителей на пр. Тюленева, 29. Работу выполняли сотрудники МБУ «Центр по благоустройству и озеленению» Ульяновска. Как и год назад, мэрия считает, что это необходимо для обеспечения работы ливневой канализации, которая, по мнению чиновников, повреждена и засорена корнями тополей. Год назад Ленинский районный суд Ульяновска по иску экозащитницы Наталии Лазаревой признал выдачу мэрией порубочного билета незаконной, указав, что необходимость вырубки и повреждения ливневой канализации не была доказана.

Полторы недели назад, несмотря на протесты экологической общественности, управление по охране окружающей среды администрации Ульяновска снова провело обследование, после чего выдало новый порубочный билет, теперь уже приложив результаты экспертизы. Реагируя на сообщения общественников, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению доложить о ситуации с планируемой вырубкой деревьев. В СУ СКР, которое ранее сообщало об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщили, что проверка законности действий чиновников возобновлена. Однако, как отмечает экозащитница Елена Сергеева, надзорные и следственные органы «так и не приняли никаких предостерегающих и обеспечительных мер, чем и воспользовалась мэрия».

Она также сообщила «Ъ-Волга», что направляет в СКР еще одно обращение — о том, что заммэра Дмитрий Зверев «направлял мэру Ульяновска «запрос на снос деревьев по этому адресу как аварийных, в то время как фактически вырублены живые тополя».

Госпожа Сергеева также отметила, что, если следовать логике мэрии, но в районе авиастроителей следует вырубить все тополя линейного озеленения вдоль всех проспектов, поскольку они находятся тоже недалеко от коллекторов ливневой канализации, хотя, на самом деле есть специальные технологии очистки этих коллекторов.

Мэр Ульяновска Александр Болдакин не пожелал комментировать ситуацию.

Сергей Титов, Ульяновск