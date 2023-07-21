Набиуллина: переводы физлиц за рубеж в I полугодии упали вдвое ко II полугодию 2022 года

В первом полугодии 2023 года переводы за рубеж по сравнению со вторым полугодием 2022 года сократились приблизительно вдвое. В этом году их объемы не меняются от месяца к месяцу, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в 2022 году курс большую часть года укреплялся, притом, что переводы средств физлиц за рубеж были существенными. «В первой половине этого года переводы сократились примерно вдвое по сравнению со второй половиной прошлого, и в этом году их объемы не меняются от месяца к месяцу»,— заявила глава ЦБ.

По данным Банка России, российские домохозяйства за 2022 год перевели на свои счета в иностранных банках валютный эквивалент более 4 трлн руб. По итогам ноября 2022 года депозиты российских домохозяйств в зарубежных банках в иностранной валюте составили 4,989 трлн руб. в рублевом эквиваленте, сообщает Forbes со ссылкой на данные ЦБ. С мая 2022 года по май 2023 года депозиты граждан РФ в зарубежных банках увеличились на 131%, до 5,8 трлн руб., приводят статистику Банка России «Известия».

В марте 2023 года ограничения на перевод валюты за рубеж для россиян были продлены до 30 сентября.

О статистике переводов за рубеж в 2022 году читайте в публикации «Ъ» «Деньги переводятся из России».

Мария Федотова