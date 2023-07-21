Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Набиуллина: оценка нейтральной ставки пересмотрена с 5-6% до 5,5-6,5%

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров 21 июля заявила, что оценка нейтральной ставки пересмотрена с 5-6% до 5,5-6,5%.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В обновленном прогнозе учтен пересмотр нашей оценки нейтральной ставки - вверх на 0,5 процентного пункта, до 1,5-2,5% в реальном или 5,5-6,5% в номинальном выражении»,— сказала она. По словам госпожи Набиуллиной, сегодняшнего повышения ставки может хватить, но более вероятным является сценарий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Глава ЦБ уточнила, что повышение оценки нейтральной ставки связано с ростом премии за риск для российского рынка и увеличением внешней нейтральной ставки.

Нейтральная ставка — термин, определяющий уровень, от которого ЦБ отсчитывает «мягкость» или «жесткость» своей денежно-кредитной политики. При ее официальном изменении все движения настоящей ключевой ставки будут так или иначе не жестко, но привязаны к этому уровню.

Сегодня, 21 июля, Центробанк впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку — до 8,5%. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявили в ЦБ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ключевая ставка шагнула вверх».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...