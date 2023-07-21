Набиуллина: оценка нейтральной ставки пересмотрена с 5-6% до 5,5-6,5%

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров 21 июля заявила, что оценка нейтральной ставки пересмотрена с 5-6% до 5,5-6,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В обновленном прогнозе учтен пересмотр нашей оценки нейтральной ставки - вверх на 0,5 процентного пункта, до 1,5-2,5% в реальном или 5,5-6,5% в номинальном выражении»,— сказала она. По словам госпожи Набиуллиной, сегодняшнего повышения ставки может хватить, но более вероятным является сценарий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Глава ЦБ уточнила, что повышение оценки нейтральной ставки связано с ростом премии за риск для российского рынка и увеличением внешней нейтральной ставки.

Нейтральная ставка — термин, определяющий уровень, от которого ЦБ отсчитывает «мягкость» или «жесткость» своей денежно-кредитной политики. При ее официальном изменении все движения настоящей ключевой ставки будут так или иначе не жестко, но привязаны к этому уровню.

Сегодня, 21 июля, Центробанк впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку — до 8,5%. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявили в ЦБ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ключевая ставка шагнула вверх».