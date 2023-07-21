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Коммерсантъ FM
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Суд отказался отправить блогера Лерчек под домашний арест

Пресненский суд Москвы решил не ужесточать меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о неуплате налогов и легализации денежных средств (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ). Девушка не будет отправлена под домашний арест, об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. 14 июля суд также отказал в домашнем аресте для Артема Чекалина, мужа госпожи Чекалиной. Сейчас они находятся под запретом определенных действий.

По данным ТАСС, Валерия и Артем Чекалины неоднократно пользовались средствами связи и общались со свидетелями по уголовному делу, что является нарушением меры пресечения в виде запрета определенных действий. Прокуратура планирует обжаловать решение.

В марте в отношении супругов было возбуждено уголовное дело, их обвинили в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на 300 млн руб., а также в легализации преступных доходов. Как полагают в СКР, с июля 2020 года по июль 2022-го Лерчек применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако она обогатилась «в существенно большем размере» за счет реализации фитнес-марафонов и торговли косметикой за этот период, считают силовики.

В этом году дела о неуплате налогов были возбуждены в отношении блогеров Елены Блиновской и Александры Митрошиной. Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму около 1 млрд руб., Александру Митрошину — на 127 млн руб. Елена Блиновская находится под домашним арестом до 26 октября, Александра Митрошина заплатила штраф и уехала из России.

Подробнее о деле Лерчек — в публикации «Ъ» «Лерчек не оценила гуманность следствия».

Полина Мотызлевская

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