Песков: РФ разработает рекомендации по снижению опасности для кораблей в Черном море

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена минимизировать опасность для своих военных и гражданских судов в Черном море. Такое заявление он сделал после сообщения Минобороны Украины, которое объявило потенциальными военными целями все суда, следующие к российским черноморским портам.

«Разумеется, ситуация анализируется, и наши ответственные ведомства будут вырабатывать рекомендации для того, чтобы минимизировать опасность»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-колла. Представитель Кремля уточнил, что «ситуация требует глубокого анализа», по итогам которого российские власти примут все необходимые решения.

Минобороны России сообщало, что с 20 июля все суда, в том числе танкеры, заходящие в украинские порты акватории Черного моря, будут считаться перевозчиками военных грузов. Страны—владельцы этих судов Россия будет считать вовлеченными в военный конфликт с Украиной. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства. Украина ответила такими же мерами.

Александр Кислов