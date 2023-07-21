Австралийские власти не позволили китайцам купить местную литиевую компанию

В четверг, 20 июля, Управление по рассмотрению иностранных инвестиций ответило отказом на заявку американской компании Austroid Corp о выкупе не принадлежащих ей до сих пор 90% акций австралийской Alita Resources, владеющей литиевой шахтой в Западной Австралии. Об этом сообщили местные средства массовой информации, в том числе The Australian.

Австралийская компания стала банкротом в 2019 году после мирового падения цен на литий. Тогда же готовность выкупить ее выразила китайская компания Liatam Mining. Ей было отказано по соображениям безопасности. Тогда заявку о приобретении акций подала зарегистрированная в Неваде Auistroid. Тем не менее в Австралии сочли это лишь еще одной попыткой китайской компании завладеть литиевой шахтой: Austroid и Liatam очевидно ассоциированы и даже имеют общих директоров. Запрет распространяется и на австралийское подразделение американской компании — Austroid Australia.

В последнее время власти многих стран выражают озабоченность влиянием Китая на рынке «критических металлов», необходимых в ряде высокотехнологических производств — от микрочипов до аккумуляторов и батарей. А эксперты говорят, что зависимость от китайских поставщиков «критических металлов» ставит под угрозу многие амбициозные планы, в частности план перехода ЕС на электромобили.

Андрей Келекеев