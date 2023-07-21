В Британии консерваторы проиграли дополнительные выборы со счетом 2:1

Большинство, которым в палате общин британского парламента обладает правящая консервативная партия, сократилась на два места после официального подтверждения утром сегодня, 21 июля, результатов дополнительных выборов в парламент в трех округах, в которых образовались вакансии.

Главной бедой консерваторов стал проигрыш в округе Сэлби и Эйнсти в Йоркшире, ранее считавшемся так называемым надежным округом для консерваторов, которые не проигрывали в нем со времени его основания в 2010 году. Место освободилось в июне, после того как вслед за бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном свое место в парламенте оставил его близкий соратник Найджел Адамс. Формально кандидат от лейбористов Кийр Мэзер, ставший в 25 лет самым молодым членом парламента, обошел своего противника от консерваторов всего на 4161 голос. Однако, напоминают эксперты, на предыдущих выборах консерваторы победили в округе с перевесом в 20137 голосов, так что нынешний переход может считаться рекордным для лейбористской партии на дополнительных выборах.

Либерально-демократическая партия довольно легко победила в округе Сомертон и Фроум, член парламента от которого консерватор Дэвит Уорбертон был вынужден покинуть свой пост из-за скандала с наркотиками. Представительница либерал-демократов Сара Дайк получила 21187 голосов. Таким образом, перевес составил 11008 голосов.

Единственным округом, в котором консерваторам удалось одержать победу, был Аксбридж и Южный Райслип, который долгие годы представлял сам Борис Джонсон. Но даже в этом округе победа далась консерваторам с трудом. Только после повторного подсчета голосов победителем в нем был объявлен Стив Таквелл с перевесом всего в 495 голосов.

Андрей Келекеев