Бастрыкин поручил возбудить дело в связи со смертью женщины во время косметологической процедуры в Дагестане

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Дагестану Дмитрию Беляеву возбудить уголовное дело в связи со смертью женщины во время косметологической процедуры в Махачкале.

По предварительным данным следствия, 19 июля 22-летняя жительница столицы республики была на приеме у практикующего на дому знакомого косметолога. Смертельным для посетительницы стал укол с обезболивающим препаратом, от которого она скончалась на месте.

На следующий день в республиканском управлении СКР в связи с этим происшествием была начата доследственная проверка.

Юлия Рыбина, Махачкала