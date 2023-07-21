Бастрыкин поручил возбудить дело в связи со смертью женщины во время косметологической процедуры в Дагестане

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Дагестану Дмитрию Беляеву возбудить уголовное дело в связи со смертью женщины во время косметологической процедуры в Махачкале.
По предварительным данным следствия, 19 июля 22-летняя жительница столицы республики была на приеме у практикующего на дому знакомого косметолога. Смертельным для посетительницы стал укол с обезболивающим препаратом, от которого она скончалась на месте.
На следующий день в республиканском управлении СКР в связи с этим происшествием была начата доследственная проверка.