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Коммерсантъ FM
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Картаполов: нет смысла продлевать срок службы в армии

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нет необходимости продлевать срочную службу в российской армии до двух лет. По его мнению, современный молодой человек «способен освоить все воинские специальности максимум за полгода».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Зачем тогда человека держать еще год в армии, если он будет то же самое проходить?» — отметил господин Картаполов (цитата по «Интерфаксу»). На вопрос журналиста о необходимости служить дольше полугода Андрей Картаполов объяснил, что навыки нужно не просто получить, но еще и отработать их применение.

Сегодня, 21 июля, Андрей Картаполов сообщил, что нижний предел призывного возраста останется прежним, призывать в российскую армию будут с 18 до 30 лет. Нормы вступят в силу с весеннего призыва. Призывной возраст повысят до 30 лет с 1 января 2024 года.

В ноябре 2022 года депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») выступил с инициативой об увеличении срока службы до двух лет начиная с 2023 года. Однако это предложение не было поддержано, законопроект не был внесен.

Полина Мотызлевская

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