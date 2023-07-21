Вадим Булавинов попросил СК РФ проверить на клевету адвоката бывшей жены

Депутат Госдумы РФ и бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов обратился к руководству Следственного комитета с просьбой проверить на клевету адвоката Никиту Кубасова, защищающего интересы его бывшей жены Надежды. Инцидент с бывшей супругой случился 3 июля. По словам женщины, когда она приехала в дом Вадима Булавинова забирать свои вещи, которые он выставил за дверь, бывший муж сломал ей нос. Когда ситуация получила огласку, Вадим Булавинов принес бывшей жене публичные извинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В свою очередь он заявил, что опубликованные со слов адвоката в телеграм-канале Ni Mash сообщения о том, что Вадим Булавинов «избил бывшую жену» и «уже неделю не выходил из запоя: отмечал региональные чтения…» являются ложными и опорочили его честь и достоинство. В своем заявлении бывший мэр привел хронологию, указав, что 29 июня он был на партийной конференции НРО «Единая Россия», где губернатор наградил его памятной партийной медалью, и затем три дня по 1 июля «активно занимался тренировками» в спортивном зале. В доказательство этого были приложены договор со спортклубом и данные системы электронной регистрации о его посещениях.

Вадим Булавинов считает, что защитник бывшей супруги публично его оклеветал. Канал Ni Mash уже удалил из своего сообщения информацию о недельном запое. Теперь в нижегородском следственном управлении СК в течение месяца должны проверить действия как депутата, так и адвоката, дав процессуальную оценку обеим сторонам конфликта.

Иван Сергеев