Вадим Булавинов попросил СК РФ проверить на клевету адвоката бывшей жены

Депутат Госдумы РФ и бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов обратился к руководству Следственного комитета с просьбой проверить на клевету адвоката Никиту Кубасова, защищающего интересы его бывшей жены Надежды. Инцидент с бывшей супругой случился 3 июля. По словам женщины, когда она приехала в дом Вадима Булавинова забирать свои вещи, которые он выставил за дверь, бывший муж сломал ей нос. Когда ситуация получила огласку, Вадим Булавинов принес бывшей жене публичные извинения.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В свою очередь он заявил, что опубликованные со слов адвоката в телеграм-канале Ni Mash сообщения о том, что Вадим Булавинов «избил бывшую жену» и «уже неделю не выходил из запоя: отмечал региональные чтения…» являются ложными и опорочили его честь и достоинство. В своем заявлении бывший мэр привел хронологию, указав, что 29 июня он был на партийной конференции НРО «Единая Россия», где губернатор наградил его памятной партийной медалью, и затем три дня по 1 июля «активно занимался тренировками» в спортивном зале. В доказательство этого были приложены договор со спортклубом и данные системы электронной регистрации о его посещениях.
Вадим Булавинов считает, что защитник бывшей супруги публично его оклеветал. Канал Ni Mash уже удалил из своего сообщения информацию о недельном запое. Теперь в нижегородском следственном управлении СК в течение месяца должны проверить действия как депутата, так и адвоката, дав процессуальную оценку обеим сторонам конфликта.