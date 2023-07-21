Из-за случаев кори в Удмуртии экстренно привили больше 700 человек

Из-за выявленных в Удмуртии случаев кори сотрудники управления Роспотребнадзора и минздрава республики осмотрели более 1,3 тыс. человек, экстренную вакцинацию прошли 723 человека. Об этом сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, в мае были зафиксированы завозные случаи заболевания корью у женщины и ребенка, приехавших из Екатеринбурга, в июле — у ребенка, прибывшего из Москвы.

По словам вице-премьера, своевременное реагирование позволило предотвратить вспышки заболевания и не допустить его распространение. В республике сейчас достаточно вакцины, план по прививкам от кори выполнили на 81%

Из-за выявленных на территории России случаев кори продолжается подчищающая иммунизация. Всего в Удмуртии на данный момент привито 8,3 тыс. человек (94% от плана). Ожидается, что завершат кампанию по вакцинации к сентябрю.

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