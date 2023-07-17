Случай кори выявили в Удмуртии

В Удмуртии зафиксировали завозной случай заболевания корью у ребенка, прибывшего из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Он госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Роспотребнадзор совместно с минздравом республики организовал комплекс противоэпидемических мероприятий, а именно медицинское наблюдение за теми, с кем контактировал ребенок, – участниками национального слета царских охотников «Линия форы» в Воткинском районе. Была проведена иммунизация. Новых случаев кори не выявили.

Напомним, в мае в Удмуртии выявили два случая кори. Оба были завезенными из Екатеринбурга.

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