Два случая заболевания корью зарегистрировали в Удмуртии

В Удмуртии зарегистрировали два случая заболевания корью, один из них — у невакцинированного ребенка. Оба случая завезены из Екатеринбурга. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра здравоохранения региона Марина Петренко, сообщает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Всего отработано около 2,5 тыс. контактных лиц

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Напомним, первый случай зарегистрировали 22 мая. Женщина 1974 года рождения находится в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Днем позднее стало известно о госпитализации ребенка с подозрением на заболевание корью.