Министр культуры Украины подал заявление об отставке

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке премьеру Денису Шмыгалю. Накануне украинский президент Владимир Зеленский попросил господина Шмыгаля «рассмотреть возможность замены» министра культуры.

7 марта была зарегистрирована петиция с призывом уволить господина Ткаченко. К началу июля она набрала требуемые для ее рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. Инициаторы обращения обвинили министра в том, что он «привел к стагнации в культурной сфере». В июне в Киеве прошла акция с требованием отставки Александра Ткаченко.

На этой неделе украинские СМИ сообщили, что в системе госзакупок Prozorro появился новый тендер, по которому Минкультуры планировало выделить 33 млн гривен (около $900 тыс.) на съемки сериала. В Верховной раде на этом фоне также призвали уволить министра.

Господин Ткаченко написал в Telegram, что «культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей». По его мнению, сейчас выделять и частные, и бюджетные средства на культуру «не менее важно, чем на дроны». «Принес сегодня вечером премьеру заявление об отставке из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению президента по этому же вопросу»,— добавил он.

Ткаченко занимал пост министра с 4 июня 2020 года. До этого был депутатом от президентской партии «Слуга народа» и возглавлял комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики. Также в течение 11 лет был гендиректором группы 1+1 Media.

Лаура Кеффер