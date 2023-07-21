Для спасения Вениамина Харлашина не хватает 775 373 руб.

Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «Вениамин был многократно оперирован из-за тромбоза тонкого кишечника и его последующего некроза. У мальчика сформировался синдром короткой кишки в ультракоротком варианте. Усваивать обычную еду он не может. Мы наладили систему парентерального (внутривенного) питания. По жизненным показаниям Вене необходимы парентеральные смеси, лекарства и расходные материалы. Только так он сможет расти и развиваться».

Стоимость лекарств, внутривенного питания и расходных материалов для его введения на полгода 1 806 373 руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 200 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 800 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 775 373 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Вениамина Харлашина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вениамина — Ксении Юрьевны Харлашиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).