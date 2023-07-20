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Коммерсантъ FM
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Россиянин сбросился с пятого этажа следственного комитета Армении

20 июля гражданин России выпал из окна пятого этажа главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении. В пресс-службе СК сообщили, что он был взят под стражу 19 июля по делу о контрабанде наркотических средств.

Как сообщили в следственном комитете, 30-летний россиянин получил на свое имя посылку, содержащую «наркотические средства, деметоксифенетиламин». Было возбуждено уголовное дело. 20 июля, на следующий день после ареста, мужчину доставили в отделение, провели допрос.

После завершения следственных действий он «в наручниках вышел из кабинета следователя», прошел в конец коридора к входной двери, а затем «неожиданно быстро подошел к открытому окну», бросился вниз и погиб. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Лусине Баласян

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