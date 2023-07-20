Кулеба заявил о готовности Украины пойти на любой риск для вывоза зерна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские власти готовы «пойти на любой риск», чтобы перевозить зерно через Черное море после выхода России из зерновой сделки. По его словам, осуществлять перевозки зерна Украина может и без участия РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid, Reuters Фото: Brendan McDermid, Reuters

Как сообщил Дмитрий Кулеба, который сейчас проводит в Нью-Йорке консультации на уровне ООН по продлению зерновой сделки, в Киеве понимают, что любое идущее в украинские порты судно с сельхозпродукцией «может подорваться на мине или быть атаковано российским дроном».

По его словам, гарантами безопасности для иностранных судов, идущих в украинские порты, могли бы выступить представители ООН и Турции. Глава МИД Украины призвал продолжить консультации по обеспечению безопасного судоходства в Черном море.

«Я думаю, что наше послание миру простое: Россия для перевозки зерна нам не нужна. Мы готовы пойти на любой риск»,— сообщил господин Кулеба американскому журналу Time. Он уточнил: Украина попытается реализовать схему по вывозу зерна в другие государства без участия России. При этом он подчеркнул, что украинские власти при вывозе зерна и другой сельхозпродукции из черноморских портов «не хотят подвергать риску жизни других людей».

По мнению Дмитрия Кулебы, возврат к зерновой сделке для РФ был бы «мало выгоден», так как глобальный рост цен на зерно позволит Москве продавать свою продукцию на мировых рынках по более высоком ценам.

18 июля перестала действовать черноморская инициатива, подписанная в 2022 году между Россией, Турцией, Украиной и ООН. Минобороны РФ на следующий день после завершения зерновой сделки объявило все суда под флагами иностранных государств, следующие к украинским портам, будут являться «потенциальными военными целями». Такое же заявление по отношению к российским черноморским портам после выпустило Минобороны Украины.

Александр Кислов