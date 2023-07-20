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Корова довела до тюрьмы

Жителя Воронежской области приговорили к пожизненному сроку за убийство трех человек

В Воронеже суд на основании вердикта присяжных приговорил 56-летнего жителя региона Виктора Мирского к пожизненному лишению свободы за убийство в 2021 году трех членов курдской семьи и нападение на отделение полиции. С мужчины взыскано почти 3,5 млн руб. в пользу потерпевших. Убийца признал вину, объяснив преступления подлым поведением соседей, забивших купленную у него корову, и «протестом против режима».

Виктор Мирской

Виктор Мирской

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Виктор Мирской

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Воронежский областной суд приговорил к пожизненному сроку лишения свободы Виктора Мирского. Решение вынесено на основании вердикта присяжных, признавших его виновным в убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетнего (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства (ст. 317 УК РФ), незаконном хранении и изготовлении взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также в повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Коллегия сочла, что Виктор Мирской не заслуживает снисхождения.

Согласно материалам уголовного дела, 16 сентября 2021 года в три часа ночи Виктор Мирской проник в дом своей односельчанки Гулистан Ибрагимовой в селе Волчанское Каменского района и убил 59-летнюю хозяйку, ее 19-летнего сына Надыра и шестилетнего внука. Женщину он подкараулил во дворе, убив двумя бесшумными выстрелами в спину. В молодого человека и мальчика Виктор Мирской сделал по два выстрела, пока они спали.

Через час он на своем автомобиле приехал к отделу МВД России по Лискинскому району. Припарковавшись у входа, Виктор Мирской закрепил на двери здания самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое сработало через несколько секунд. В проем мужчина кинул еще один снаряд, за ним последовали взрыв и задымление. Затем Виктор Мирской зашел внутрь и открыл огонь по находившимся в здании полицейским. Всего он выстрелил не менее пяти раз и взорвал еще два снаряда. У Виктора Мирского при себе было 13 самодельных взрывчатых устройств, два охотничьих самозарядных карабина, бронежилет и шлем.

В результате атаки один из дежурных получил легкое ранение в ногу. Еще два сотрудника остались невредимы благодаря защитному стеклу. Виктор Мирской скрылся. Его задержали через сутки в 60 км от места убийства. При задержании он оказал сопротивление полицейским и был ранен в голову. Преступник выжил и предстал перед судом присяжных в начале текущего года. Как сообщили в Следственном комитете России, который занимался расследованием преступления, психиатрическая экспертиза убийцы подтвердила его вменяемость.

Виктор Мирской полностью признал вину. В начале судебного следствия и во время последнего слова он заявлял, что сожалеет лишь об убийстве мальчика.

«То, что произошло,— ужасно. Но в тот момент эти люди пришли в чужой монастырь со своим уставом. Я бесконечно раскаиваюсь в убийстве мальчика. Но только мальчика. Остальные, к сожалению, получили по заслугам»,— сказал Виктор Мирской.

По его словам, конфликт с семьей Ибрагимовых начался с того, что они без его согласия забили ранее принадлежавшую ему корову. Он продал любимое животное после смерти своей матери. Но он уточнил, что лишить людей жизни из-за коровы мог только сумасшедший, а причиной убийства стало именно поведение соседей. Также Виктор Мирской признался, что изначально планировал нападение на здание ФСБ в Лискинском районе. Атаку на отдел МВД он назвал протестом против режима.

Первые три года Виктор Мирской будет отбывать в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии особого режима. Ему также назначен штраф в размере 220 тыс. руб. Суд удовлетворил иски о взыскании с него 424 тыс. руб. в пользу МВД и 3 млн руб. в пользу потерпевшей, которая приходится убитым дочерью, сестрой и матерью. В суде она заявляла, что купленная у подсудимого корова жива.

Сергей Толмачев, Воронеж

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