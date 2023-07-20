Депутат Луговой предложил ранжировать иноагентов по степени вины и ущерба

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой выступил на пленарном заседании с докладом о законе об иностранных агентах. Он предложил скорректировать закон, сделав процедуру внесения граждан более прозрачной, а самих иноагентов «ранжировать» по степени риска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Луговой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Луговой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам Андрея Лугового, «заявочный принцип» российского закона об иностранных агентах — «смехотворная препона» для попавших в него лиц, которые воспринимают внесение в реестр как «заслугу и почет». Население, считает депутат, не понимает «истинных причин» попадания сограждан в реестр, в том числе из-за «формального характера» пресс-релизов Минюста.

В связи с этим он предложил создать «библиотеку иноагентов», где будет аккумулироваться информация об их деятельности: основания включения, разъяснения о спонсорах, конечных бенефициарах и «прочие объективные сведения». Тем самым, считает Андрей Луговой, Минюст раскроет «суть вредоносной деятельности» иноагентов: «Кто, зачем и за какие услуги туда попал».

Также господин Луговой предложил «ввести шкалу ранжирования персоналий по степени вины и возможного ущерба от их деятельности». «Особо опасным и представляющим прямую угрозу суверенитету страны и национальной безопасности отвести отдельную "красную зону" и применять меры противодействия и наказания по высшим мерам»,— сказал депутат.

Закон об иностранных агентах в российском законодательстве появился в 2012 году. Критерием включения в реестр было осуществление политической деятельности при получении иностранного финансирования. Летом 2022 года был принят закон, согласно которому в реестр могут включить лиц, не получающих иностранное финансирование, однако «поддерживаемых из-за рубежа» или находящихся под «иностранным влиянием».

Как суд впервые признал незаконным включение в реестр иноагентов — в материале «Ъ» «Агентом можешь и не быть».

Лусине Баласян