Прокурор ЯНАО Виктор Эпп покинул свой пост и возглавил прокуратуру Дагестана

Экс-прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Виктор Эпп возглавил прокуратуру республики Дагестан. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Исполнять обязанности прокурора ЯНАО назначен первый заместитель Денис Назаренко.

Виктор Эпп более 30 лет проработал в органах прокуратуры Рязанской области на различных должностях. В марте 2021 года указом президента РФ он был назначен прокурором ЯНАО.

Напомним, прокуратуру Приуральского района ЯНАО возглавил советник юстиции Андрей Колочев.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте