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Заместитель прокурора Рязанской области Виктор Эпп согласован на должность прокурора ЯНАО

Совет федерации согласовал Виктора Эппа из Рязани на должность прокурора Ямала

Совет федерации поддержал кандидатуру заместителя прокурора Рязанской области Виктора Эппа на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщила пресс-служба Совета федерации. Информацию о консультациях по кандидатурам для назначения прокурора представил сенатор Андрей Клишас. Заключение о результатах консультаций направили президенту Владимиру Путину.

Должность прокурора ЯНАО стала вакантна после ухода на пенсию Анатолия Васильева, который был назначен на должность в декабре 2019 года. Он проработал в должности окружного прокурора около восьми месяцев.

Виктор Эпп родился в Скопине Рязанской области. Окончил Харьковский юридический институт имени Ф. Э. Дзержинского. В органах прокуратуры работает с 1989 года. С 2013 года назначен заместителем прокурора Рязанской области.

Михаил Мананников


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