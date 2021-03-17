Совет федерации согласовал Виктора Эппа из Рязани на должность прокурора Ямала

Совет федерации поддержал кандидатуру заместителя прокурора Рязанской области Виктора Эппа на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщила пресс-служба Совета федерации. Информацию о консультациях по кандидатурам для назначения прокурора представил сенатор Андрей Клишас. Заключение о результатах консультаций направили президенту Владимиру Путину.

Должность прокурора ЯНАО стала вакантна после ухода на пенсию Анатолия Васильева, который был назначен на должность в декабре 2019 года. Он проработал в должности окружного прокурора около восьми месяцев.

Виктор Эпп родился в Скопине Рязанской области. Окончил Харьковский юридический институт имени Ф. Э. Дзержинского. В органах прокуратуры работает с 1989 года. С 2013 года назначен заместителем прокурора Рязанской области.

Михаил Мананников