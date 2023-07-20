Новым прокурором Приуральского района ЯНАО назначен Андрей Колочев

Прокуратуру Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возглавил советник юстиции Андрей Колочев. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, сообщили в Telegram-канале окружного ведомства.
Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
В органах прокуратуры Андрей Колочев работает 17 лет. В марте 2019 года он возглавил прокуратуру Красноселькупского района. До переезда в ЯНАО господин Колочев занимал должности в прокуратуре Лебяжьевского района Курганской области.