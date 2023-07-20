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Коммерсантъ FM
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Мэр Нью-Йорка попросил мигрантов искать себе другое прибежище

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс анонсировал в среду, 19 июля, принятие мер, направленных на сокращение количества мигрантов в городе.

В частности, в ближайшие дни городские власти начнут раздавать взрослым мигрантам, уже находящимся в приютах Нью-Йорка, уведомления о том, что у них есть 60 дней на поиск альтернативного жилья. При этом власти готовы полностью содействовать мигрантам в поиске нового убежища. А если тем так и не удастся найти новый дом до конца установленного срока, им необходимо будет… просто заново подать заявление на предоставление убежища.

Кроме того, власти начнут распространять на американо-мексиканской границе листовки, в которых будет говориться о том, что город больше не в состоянии принимать у себя мигрантов, прибывающих из Мексики, и при этом поддерживать тот же уровень их соцобеспечения.

По словам господина Адамса, с прошлой весны Нью-Йорк принял около 90 тыс. мигрантов, 55 тыс. из которых до сих пор находятся на попечении города. Каждый день в Нью-Йорк прибывают 300–500 человек, просящих убежища. «Больше года Нью-Йорк в одиночку справлялся с этим кризисом — нам нужно, чтобы власти штата и федеральные власти тоже активизировались»,— заявил господин Адамс.

Нью-Йорк вынужден предоставлять убежище всем, у кого нет жилья, из-за решения суда 1981 года. Мэр Нью-Йорка еще в мае попросил суд узаконить послабления, дав городу возможность отказывать взрослым мигрантам без детей в убежище, если у властей недостаточно ресурсов, чтобы взять их на попечение.

Кирилл Сарханянц

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