Количество туристов в Анапе в 2023 году выросло на 8%

С 1 мая Анапу посетило 1,7 млн туристов. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба администрации курорта

Средняя заполняемость на курорте на сегодняшний день составляет 93%. В городе работает более 1500 средств размещения. Также в 2023 году в Анапе функционируют 24 детские здравницы и два детских санатория, их загрузка составляет 86%. За две летние смены в них оздоровилось более 26 тыс. детей.

Глава Анапы Василий Швец отметил, что туристический сезон в городе выходит на пиковые показатели. По его словам, сейчас на курорте одновременно отдыхает 160 тыс. человек.

«Все службы города работают в усиленном режиме для обеспечения комфортного и безопасного отдыха. Впереди самый жаркий летний месяц, но и сентябрь в Анапе будет насыщен событиями. Среди них масштабные соревнования "Горгиппийские игры", мероприятия, посвященные 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, культурная эногастрономическая ярмарка "Виноград", "Киношок" и другие»,— отметил Василий Швец.

До конца летнего сезона Анапа планирует принять около 4 млн туристов, а до конца года — около 5 млн отдыхающих.

Весной 2023 года администрация Анапы ожидала, что туристический поток нынешним летом вырастет на 10%. В майские праздники курорт посетило около 500 тыс. отдыхающих.

В начале июля эксперты туристической сферы обратили внимание, что заполняемость отелей Анапы достигла 100%. При этом, несмотря на практически полную загрузку отелей и гостиниц, свободные места все еще есть на курорте.

Александр Орлов

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