Власти Анапы ожидают увеличение турпотока летом минимум на 10%

В летний сезон в Анапе прирост турпотока может составить не менее 10%. Кроме того, большое количество туристов ожидают в городе уже на майские праздники. По официальным данным, с начала года Анапу посетили уже около 150 тыс. туристов, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэрии Анапы Фото: Telegram-канал мэрии Анапы

С первых чисел мая на курорте проведут масштабные мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда, 12-й годовщине присвоения звания Города воинской славы и Дню Победы. Кроме того, в городе планируют провести крупнейшую в России серию соревнований по триатлону IRONSTAR, эногастрономическую выставку и другие мероприятия.

«Все эти мероприятия привлекут к нам большой поток туристов уже в первые майские дни. И нам надо быть полностью готовыми к встрече гостей. Это касается и благоустройства, и коммунальной инфраструктуры, и всех средств размещения»,— сказал мэр Анапы Василий Швец.

По его словам, в городе необходимо обеспечить антитеррористическую защищенность и санитарно-эпидемиологическую безопасность всех объектов туротрасли. К началу сезона в городе планируют открыть пятизвездочный отель «Город Мира» и возобновить прием детей в лагеря «Юбилейный» и «Олимпиец».

В майские праздники курорты Краснодарского края могут принять более 500 тыс. туристов. Номерной фонд забронирован уже на 54%.

Татьяна Ручкина

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