Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

EasyJet отчитался о прибыли в квартале и пообещал рекордную выручку в летнем сезоне

Один из крупнейших в Европе бюджетных авиаперевозчиков, британская авиакомпания EasyJet, получила рекордную квартальную прибыль до вычета налогов, которая превысила ожидания аналитиков,— £203 млн. Годом ранее в третьем квартале у компании был убыток £114 млн. Выручка за отчетный период выросла с £1,76 млрд до £2,36 млрд. Число пассажиров выросло на 7% в годовом исчислении, до 23,45 млн, коэффициент коммерческой загрузки воздушных судов увеличился с 88% до 90%.

За сильными показателями стоит значительное восстановление потребительского спроса на авиаперелеты и увеличение на 5% числа рейсов. Даже несмотря на масштабные забастовки диспетчеров и работников наземных служб аэропортов и на рост цен на авиабилеты в Европе почти на 30% по сравнению с прошлым годом, спрос на билеты только растет и выручка от продажи билетов у EasyJet увеличилась на 22%. Компания также ожидает, что рекордная прибыль будет у нее и в четвертом квартале, с июля по сентябрь, поскольку себестоимость одного посадочного места перестала расти на фоне стабилизации цен на нефть. Ожидается, что будет расти и число бронирований на зимний сезон.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...