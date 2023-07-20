EasyJet отчитался о прибыли в квартале и пообещал рекордную выручку в летнем сезоне

Один из крупнейших в Европе бюджетных авиаперевозчиков, британская авиакомпания EasyJet, получила рекордную квартальную прибыль до вычета налогов, которая превысила ожидания аналитиков,— £203 млн. Годом ранее в третьем квартале у компании был убыток £114 млн. Выручка за отчетный период выросла с £1,76 млрд до £2,36 млрд. Число пассажиров выросло на 7% в годовом исчислении, до 23,45 млн, коэффициент коммерческой загрузки воздушных судов увеличился с 88% до 90%.

За сильными показателями стоит значительное восстановление потребительского спроса на авиаперелеты и увеличение на 5% числа рейсов. Даже несмотря на масштабные забастовки диспетчеров и работников наземных служб аэропортов и на рост цен на авиабилеты в Европе почти на 30% по сравнению с прошлым годом, спрос на билеты только растет и выручка от продажи билетов у EasyJet увеличилась на 22%. Компания также ожидает, что рекордная прибыль будет у нее и в четвертом квартале, с июля по сентябрь, поскольку себестоимость одного посадочного места перестала расти на фоне стабилизации цен на нефть. Ожидается, что будет расти и число бронирований на зимний сезон.

Алена Миклашевская