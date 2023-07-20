Двойная защита

Чаще всего мужская мода заимствует свои тренды из двух миров — армейская или рабочая униформа. Военный стиль подарил нам больше базовых вещей (например, большинство классических силуэтов курток и пальто пришли из армии), однако рабочий стиль в последнее время все чаще дарит нам новые тренды. Ботинки, крепкие куртки, комбинезоны и джинсы — все это пришло из стиля американских работяг. Один из главных трендов этого лета — брюки double knee. Разбираемся, откуда они пришли и что это такое.

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Название double knee говорит само за себя — это брюки или джинсы, на передней части которых наложен еще один слой ткани. На некоторых моделях даже присутствует дополнительное уплотнение в области колен — своего рода наколенники. Легко догадаться, что делалось это для большей выносливости брюк и джинсов. Как правило, их носили фермеры и автомеханики. Сложно сказать, когда именно брюки с дополнительным слоем ткани появились на свет. Большинство экспертов отсылает историю этого силуэта к самому известному бренду рабочей одежды в мире — Carhartt. Компания была основана Гамильтоном Кархартом в 1889 году, в 1890-х бренд уже стал известен своей прочной и долговечной одеждой — в основном одежду Carhartt носили железнодорожные рабочие (марка плотно с ними сотрудничала, чтобы создавать надежные вещи). Помимо рабочих вещи Carhartt быстро апроприировали и фермеры — в общем, бренд создавал одежду для простых американских работяг, которые выбирают функциональность. В этом отношении история Carhartt перекликается с еще одним известным брендом — Levi`s.

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БОльшую часть XX века рабочая одежды оставалась прерогативой рабочих. Только в 1990-х этот стиль стал появляться на улицах больших городов. Одежда Carhartt вышла за пределы заводов, ферм и железных дорог: теперь в ней ходили модники по всему миру, отдающие дань стилю американа. Брюки double knee стали частью этого стиля, хотя и менее заметной, чем, скажем, рабочая куртка или даже комбинезон. Рэперы, скейтеры, панки и энтузиасты уличной моды — все они строили свой гардероб вокруг прочной рабочей одежды. Этот стиль дожил и до наших дней — например, рабочие ботинки Timberland или Red Wing до сих пор остаются крайне востребованными, а прочные куртки из хлопка и денима не менее популярны, чем тяжелые джинсы из сырого денима.

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Стиль американа никогда полностью не уходит с подиумов и улиц — скорее происходит смещение фокуса на конкретные вещи. В прошлом сезоне это была ковбойская эстетика, чуть раньше — флисовые рубашки, еще раньше — джинсовые куртки с овчиной. Этим летом главный «привет» из рабочего прошлого — брюки double knee. Главный плюс этих брюк в том, что они подойдут практически любому casual-образу. Хотите надеть их с кедами Converse и серым худи — отлично. Предпочитаете button-down рубашку из оксфорда, лоферы и бейсболку — они подойдут и сюда. Конечно, летом ходить в джинсах с двойным слоем ткани будет тяжеловато, поэтому многие бренды ушли в сторону более легких моделей брюк из хлопка. Чинить мотоцикл в таких, пожалуй, не стоит. Лучше выйти в них в город, точно зная, почему на вашей паре брюк два слоя ткани.

Илья Петрук