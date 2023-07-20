В Белгородской области простились с погибшими при атаке на Крымский мост

В городе Новый Оскол Белгородской области прошла церемония прощания с Натальей и Алексеем Кулик, погибшими 17 июля во время атаки двух украинских морских беспилотников на Крымский мост.

В панихиде, которую провели в храме-часовне в честь святого пророка Божия Илии, участвовали несколько десятков человек. Судя по видеозаписи «Мира Белогорья» с места, траурную церемонию посетил губернатор Вячеслав Гладков. После службы погибших похоронили.

В результате атаки выжила ехавшая с родителями в машине 14-летняя Ангелина. Она получила повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Девочку продолжат лечить в Москве.

Надводные БПЛА атаковали Крымский мост ночью 17 июля, повредив дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. При этом железнодорожное полотно и опоры моста остались целы. В Следственном комитете РФ завели уголовное дело по факту теракта (ст.205 УК РФ).

Сергей Толмачев, Воронеж