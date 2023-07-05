Курск получил от ВЭБ.РФ первый транш в 443,5 млн рублей на модернизацию трамвайной сети

Госкорпорация ВЭБ.РФ направила Курску первый транш в размере 443,5 млн руб. на модернизацию трамвайной сети (концессионер — группа «Мовиста»). Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Средства направят на закупку подвижного состава.

До конца года местные власти ожидают поставку семи новых низкопольных трамваев, планируют реконструировать 20,8 км трамвайных путей и четыре тяговые подстанции.

Всего в рамках модернизации необходимо обновить 42,6 км путей, депо и восемь подстанций, закупить 22 односекционных трамвая «Львенок».

По данным властей, общая стоимость проекта составляет 12,9 млрд руб. Объем участия ВЭБ.РФ, включая средства Фонда национального благосостояния,— 8,2 млрд руб. Также в модернизацию будет инвестировать ГК «Мовиста», с которой правительство Курской области в августе 2022 года заключило концессионное соглашение. Срок концессии составляет 25 лет. Все объекты соглашения планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Какие проекты в сфере государственно-частного партнерства стартовали в макрорегионе в 2022 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова